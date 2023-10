En las últimas horas se conoció la trágica historia que vivió Amilcar Jaimes Sánchez recientemente, luego de que delincuentes acabaran con la vida de su perro, al que encontró en calles de Brasil y se lo llevó consigo para todo lado.

La ilusión del joven era llegar junto a su cachorro a Estados Unidos luego de haber pasado por una docena de países a su lado, entre los que se encuentran Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, entre otros.

Una vez llegó a México, el joven se instaló en la ciudad de Monterrey para poder cruzar la frontera, sin imaginarse que el pasado viernes le iba a dar el último adiós a su perro.

Por qué mataron el perro de migrante colombiano en México

De acuerdo con el medio local adn40, Amilcar Jaimes estaba varado por falta de dinero y fue interceptado por unos pandilleros, al parecer de la Mara Salvatrucha, para robarlo. En medio de su intención de escape, los delincuentes tomaron a su mascota como venganza y lo lanzaron contra un tren que lo embistió.

“Aquí lo tengo, muerto, nadie puede hacer nada porque la gente no respeta eso, no respeta eso que le maten a uno su cachorrito. Muertecito, ahí lo tengo. Me mataron a mi cachorrito, yo que lo traía de tan lejos, de tan lejos que traía a mi cachorro y ellos los mataron. Mi niño…”, dijo completamente desconsolado al medio mencionado.

En el informativo compartieron unas declaraciones que había hecho el joven hace unas semanas, cuando fue encontrado por primera vez en calles de México. En ese entonces, el colombiano estaba buscando un trabajo para continuar su travesía.

“El perro siempre anda conmigo, lo traigo de Brasil. Le puse ‘niño’”, mencionó en esa oportunidad cargando al animal en sus hombros.

La muerte de su cachorro le rompió por completo y en las imágenes expresó esa tristeza que sentía por no poder compartir más con ese amigo fiel que siempre estuvo a su lado.

“Ha cruzado 12 países conmigo, pasó por muchas cosas y las pasamos los dos, me cuidaba y yo lo cuidaba a él, lo quería mucho. Llegaron y me mataron a mi cachorro, que es lo que más me duele, me duele porque era mi compañero de viaje, yo ando solo”, lamentó.

