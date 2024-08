La líder opositora María Corina Machado denunció este martes una “campaña de terror” en Venezuela, en medio de masivas detenciones en protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro y una cruzada del mandatario contra redes sociales y plataformas de mensajería.

“Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos (…), el miedo no nos va a paralizar y no dejaremos las calles”, dijo Machado en un audio que divulgó en redes.