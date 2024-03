México está conmocionado por lo que le pasó a Camila, una niña de 8 años que fue asesinada, presuntamente, a manos de su vecina y los hijos de la mujer.

(Vea también: Tres colombianos fueron asesinados en México y cartel de Jalisco dejó aterrador letrero)

Luego de que se revisaran los videos que sirvieron como prueba para culpar a Ana Rosa, se demoraron en sacar la orden de captura, por lo que los mismos ciudadanos de Taxco, donde ocurrió el hecho, se tomaran la justicia por mano propia.

Ana Rosa y sus hijos fueron sacados de la casa y recibieron unos fuertes golpes hasta que Ana Rosa y uno de sus hijos falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, la madre de Camila se pronunció luego del violento hecho y dijo que no estuvo de acuerdo de nada de lo que pasó:

“Así como yo voy a sufrir, ella tenía que sufrir. Todo el tiempo que yo voy a sufrir, ella tenía que sufrir y no solamente es Ana, atrás de ella hay más gente. Espero que de verdad me ayuden las autoridades a hacer justicia, porque no solo era ella”, empezó diciendo.

Entierran a Camila, la niña de 8 años secuestrada en #Mexico.#Camila salió a jugar a la casa de una vecina, de la que ya no regresó. Los residentes de la zona hicieron justicia por mano propia y lincharon a la sospechosa, que falleció de camino al hospital. pic.twitter.com/Mnw9ONOmA4 — Jingu Digital (@JinguDigital) March 30, 2024

(Vea también: Revelan causa real de muerte de Ana María Serrano, joven colombiana asesinada en México)

“La situación no estuvo en mis manos, yo ni siquiera estaba ahí cuando hicieron eso. Lo que les digo, no solo es Ana, Ana no pudo haberlo hecho sola”, afirmó la mujer. Detrás de ella, otra ciudadana afirmó: “El pueblo se cansó, fue eso”.

#ULTIMAHORA La madre de #Camila , negó ser culpable de la muerte de su hija al declarar que debió CUIDARLA Y PROTEGERLA, solo confío en la persona equivocada. El Secretario de Seguridad de #TaxcoGuerrero la culpo. Ella lamenta el linchamiento de Ana.

pic.twitter.com/p5WEZK9tTZ — Drake5 ⚽🟨🟦 (@soul_drake5) March 30, 2024

La noticia apareció en diferentes países, sobre todo la brutalidad con la que atacaron a los señalados y un final frustrante para la madre de la niña, quien quería enfrentar a la presunta asesina de su hija.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.