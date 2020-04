“Si ves que tu cónyuge no ayuda con las labores de la casa, evita ser sarcástica” y “habla con voz suave para evitar discusiones”, son otros dos consejos que el Ministerio de Asuntos de la Mujer de Malasia emitió para evitar conflictos domésticos, informó News.com.au.

Ese ministerio también alentó a las mujeres a maquillarse y a vestirse bien mientras trabajaran desde casa, para que sus maridos no les reprocharan nada, indicó el medio.

El portal agregó que ante las críticas (justificadas) que provocó esta campaña machista, el gobierno de Malasia tuvo que ofrecer disculpas.

De acuerdo con el mismo medio, esos carteles se publicaron por internet y ya fueron retirados.

Un usuario de Twitter alcanzó a sacarles pantallazos a esos consejos para expresar su molestia; a continuación puede ver esa publicación:

Ministry’s #MCO advice to women: Wear make-up while working at home, speak like Doraemon & don't nag husbands https://t.co/aluuaGTopW

The posts by @KPWKM have since been panned not only by women's rights groups, but also members of the public. #WanitaCegahCOVID19 pic.twitter.com/had3nXIJwc

— Zurairi A.R. (@zurairi) March 31, 2020