Este lunes, antes de que el líder del régimen venezolano mostrara su disposición a un eventual encuentro, el presidente norteamericano sostuvo que solo se reuniría con Maduro para conversar sobre la “salida pacífica del poder” de este.

Donald Trump hizo esta aclaración en Twitter, después de conocerse el domingo en la noche, que estaba abierto a mantener tal reunión.

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020