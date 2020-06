green

Quien da su estremecedor testimonio en el seriado documental es la británica, nacida en Sudáfrica, Sarah Ransome, quien allí recuerda, entre otros, el día en que intentó escapar nadando de Little Saint John, la isla privada de Islas Vírgenes (mar Caribe) en la que Jeffrey Epstein la mantenía contra su voluntad y abusaba de ella constantemente.

“Fue un día que me había violado 3 veces […]. Él hacía cosas que ningún hombre debería hacer a una mujer. Y las hacía sin parar, me cansé”, dice Ransome en ‘Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico’, la serie documental de Netflix, reseña El País, de España.

En esa isla, donde según relatan varios medios eran abusadas otras jóvenes, muchas de ellas menores de edad, Ransome fue violada en repetidas ocasiones por Epstein hasta que, tras su fallido intento de escape, la dejaron regresar a Nueva York. Allí había conocido meses atrás al multimillonario a través de Natalya Malyshev, una de las mujeres que conducía el “esquema piramidal de abusos”, describe el periódico Ibérico sobre lo narrado en la serie.

Sobre la primera vez que el magnate estadounidense abusó de ella, dice el medio español citando la producción de Netflix, la británica recuerda que la misma tarde en que llegó en el avión privado de Epstein a la ‘isla de las orgías’, este la llamó a su habitación y en una camilla de masajes “me pidió que me tumbase y allí me violó. Era como estar en una mesa de operaciones y no poder hacer nada mientras te hacen de todo por tu cuerpo. Cuanto más daño te hacía, más disfrutaba con tu dolor”.

En una entrevista con The Telegraph el año pasado, Sarah Ransome contó que fue obligada a bajar de peso en la época en que traficaron sexualmente con ella:

“Me ponían platos de comida delante mío, y los tiraban. Entonces le decían al chef que solo me diera un par de rodajas de pepino y un tomate. Me tenía que sentar en la mesa, muerta de hambre y ver cómo el resto comía”, evocó en el diario británico.

Ransome, que en 2017 demandó a Epstein y hoy reside en España, según El País, ha querido dejar claro que en ningún momento se considera una víctima, sino una “superviviente” que fue consciente de lo que hacía en todo momento.

Sobre la llamada ‘isla de las orgías’, Fox News dijo en una publicación de 2016 que en ese territorio operaba la trama de tráfico sexual del magnate neoyorquino y que allí el pedófilo tenía un equipo de personas que traficaban con niñas de 12 años en adelante, a las cuales las ponían en cautiverio y les retenían su pasaporte cuando arribaban a la isla, tal como lo denuncia Ransome en el documental de Netfilx.

Sobre la muerte de Jeffrey Epstein, cabe recordar que, pese a que la versión oficial indica que se suicidó en su celda en Manhattan, el pasado 10 de agosto de 2019, también se especula sobre un posible homicidio.