Jodie Kelley, mamá de Hillarie, le contó a Fox que un joven de 25 años estrelló a toda velocidad el carro Ion de la marca Saturn en el que ella iba con los gemelos de 5 años de edad.

Kelley aseguró que los hermanos sobrevivieron al siniestro gracias a que su mamá se puso enfrente de ellos para bloquear el impacto del otro vehículo.

“Me alegro de que los bebés sobrevivieran a una tragedia para la familia. Todos aman a esos niños. Todos aman a Hillarie. Era una mujer hermosa, fuerte y de buen corazón. No se merecía esta muerte”, dijo por su parte Jacob Galazka, el hermano de la víctima.

La policía de Michigan informó que el conductor que produjo el trágico accidente conducía con exceso de velocidad, y que además huyó de la escena. Luego fue ubicado en un hospital y ahí se dieron cuenta de que manejaba con una licencia suspendida.

Tenía 5 suspensiones actuales e incluso 2 órdenes de arresto y 2 condenas anteriores, detalla Fox.

“Estoy devastado… No puedo creer que este hombre no estuvo en prisión durante toda su vida por todas sus órdenes. No puedo creer que estuviera detrás del volante a 90 millas por hora en una camioneta”, agregó el hermano de Hillarie, quien falleció a sus 29 años.