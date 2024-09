Por: Tu Barco News

Una tragedia golpea a la familia de Moisés Buriel Rodríguez, un joven colombiano que fue asesinado en extrañas circunstancias en Ecuador. Su madre, Sulay Rodríguez, atraviesa un momento de desesperación y angustia, ya que no ha podido repatriar el cuerpo de su hijo por falta de recursos económicos.

La situación se agrava debido a la crisis energética que afecta a ese país, lo que ha llevado a la morgue a informarle que no pueden mantener el cadáver por más tiempo, alegando racionamientos de energía y el avanzado estado de descomposición del cuerpo.

En una reciente entrevista con Noticias Caracol, Sulay Rodríguez expresó su profunda preocupación y tristeza. “Lo único que yo pido como madre desesperada y angustiada, es poderle dar su sepultura y que Colombia me pueda ayudar”, relató entre lágrimas. La madre libra una carrera contra el tiempo para poder traer el cuerpo de Moisés de regreso a su país natal, y solicita el apoyo de las autoridades colombianas y la solidaridad de la comunidad.

Moisés había viajado a Ecuador hace aproximadamente tres meses en busca de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, dos meses después de su llegada, su cuerpo fue encontrado en un potrero con un disparo y signos de haber sido quemado. Las circunstancias de su muerte siguen siendo desconocidas.

Los gastos para repatriar el cuerpo ascienden a más de 4 mil dólares, una cifra que Sulay Rodríguez no puede cubrir. “Allá en Ecuador hasta el momento van 4 mil dólares, no me han dado ni más ni menos. He recogido, todo lo están cobrando, y no tengo la manera, ya no tengo cómo traer a mi hijo”, explicó la madre.

El caso de Moisés Buriel Rodríguez resalta las dificultades que enfrentan las familias colombianas cuando un ser querido fallece en el exterior y las barreras económicas que se interponen para poder darle un último adiós digno. La familia sigue esperando una solución para poder cumplir con el deseo de darle sepultura en su tierra natal.

Madre pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo asesinado en extrañas circunstancias en Ecuador Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/gPDgBWCJju — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 22, 2024

