Por: RFI

Inicia este jueves en Ecuador el primero de una serie de apagones nocturnos generalizados para ahorrar energía. El país suramericano enfrenta una grave sequía que redujo al mínimo las reservas de agua en los embalses de varias hidroeléctricas.

El déficit energético se agrava en Ecuador. Tras racionamientos eléctricos de hasta 13 horas diarias en abril y otros cortes en junio, el gobierno decretó apagones nocturnos durante 5 noches. Para ahorrar energía, las noches de los 18, 23, 24, 25 y 26 de septiembre, el país quedará a oscuras entre las 10 pm y las 6 de la mañana hora local. En total, el país vivirá en las tinieblas durante 40 horas en los próximos días.

Esta medida drástica, que no afectará los hospitales ni el servicio de seguridad ECU911, viene acompañada de un toque de queda en 6 provincias del país y una localidad donde ya rige el estado de excepción desde finales de agosto por la violencia del narcotráfico.

El 17 de septiembre, el comandante policial del distrito metropolitano de Quito recomendó a los ciudadanos usar silbatos para alertar a los policías en caso de emergencia durante los apagones. La recomendación suscitó burlas y memes en las redes sociales.

Las autoridades impondrán también el teletrabajo en el sector público los jueves y viernes durante el lapso de los apagones, y el Ministerio de Educación ajustó los horarios de las clases: la jornada matutina iniciará una hora más tarde, y la salida de los alumnos del turno nocturno deberá salir de clases a las 8pm.

Ecuador registra actualmente un déficit de 1000 megavatios a causa de la sequía que afecta los embalses de varias plantas hidroeléctricas. A mediados de septiembre, un buque eléctrico de bandera turca que atracó cerca de Guayaquil, empezó a funcionar, pero solo provee 100 megavatios.

Las autoridades decidieron además desplegar para custodiar la estratégica represa de Mazar que abastece a tres hidroeléctricas. Dicho embalse “prácticamente en una semana alcanzará su cuota mínima”, dijo el ingeniero eléctrico Fernando Salinas en entrevista con Radio Francia Internacional el 17 de septiembre.

El experto considera que los apagones “llegan un poco tarde porque los racionamientos debieron haberse tomado entre una a dos horas, en las semanas pasadas, pero más vale tarde que nunca.”

Salinas anticipa incluso “dos meses especialmente críticos –octubre y noviembre- porque ya no existen las suficientes reservas de energía en nuestros embalses y porque la generación térmica no da abasto para esa demanda”. “Vamos a tener racionamientos un poco más grandes de lo que están anunciados en este momento, inclusive en horarios fuera de las 22 horas a las 6 am”, agrega.

A la sequía, que afecta varios países del Cono Sur, se agregan causas estructurales que explican la crisis energética recurrente en Ecuador.

“La oferta de generación no crece al mismo ritmo que la demanda de energía. Y no se han construido en Ecuador los proyectos de generación suficientes para abastecer toda esta demanda. Luego de eso, hay otros problemas: un sistema tarifario que no cubre todos los costos del sector. La Agencia de Regulación y control ejecutó un estudio donde se pone de manifiesto que el costo real de la energía es de alrededor de 15 centavos por kilovatio hora, y en nuestro país en promedio pagamos un promedio de 10 kilovatio por hora. Y la falta de gestión eficiente de las empresas eléctricas del país”, analiza Fernando Salinas.

“A largo plazo, creo que es indispensable a la competencia la generación eléctrica. Que sea la empresa privada quien ponga las inversiones para desarrollar este segmente muy regulado por el Estado. También evidentemente si es que el Estado puede hacer las inversiones de esta naturaleza, está llamado a hacerlo”, recomienda el ingeniero eléctrico.

