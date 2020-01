green

Adeeko relató que mató a quien era su pareja, Favor Daley-Oladele, de 22 años, con un contundente golpe en la cabeza y que luego, junto a su madre y un pastor, cocinó partes del cuerpo para hacer un ritual con el que esperaba que el cuajado de sangre lo hiciera rico, publica el diario Mirror.

Además del corazón, también habrían mutilado los senos de la joven para preparar el ritual, añade el mismo medio.

El sujeto señaló a las autoridades que estaba convencido de que el sacrificio humano los haría a ambos ricos, a él y a su madre Bola, de 46 años, detalla el rotativo inglés.

Sin embargo, nada de esto les funcionó: “No tenemos dinero. Las cosas no han ido bien, el negocio de mi madre no ha mejorado después de lo que hicimos a pesar de todos nuestros esfuerzos. El ritual del dinero no funcionó“, expresó Adeeko, citado por el Mirror.

El joven y su madre ya fueron arrestados y ahora las autoridades de Nigeria investigan la actuación del pastor, pues el asesinato fue llevado a cabo en la iglesia de Ikoyi-Ile y, además, el religioso es sospechoso de “cocinar” las partes del cuerpo de Daley-Oladele, indica ese diario.

“Me arrepiento mucho y me siento muy mal por haberle hecho algo así a mi novia. Me sentí mal desde el momento en que lo hice“, agregó Adeeko.

La mamá del joven, por su parte, negó su participación en el aberrante suceso y dijo que pensó que estaba comiendo cabra durante el ritual y que vomitó después, finaliza el Mirror.