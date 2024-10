Por: RFI

En un discurso poco habitual durante la oración del viernes, el Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, calificó de “totalmente legítimo” el ataque con misiles de Irán contra Israel del martes 2 de octubre, al igual que el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre.

En un discurso este viernes, el guía supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, afirmó que los múltiples ataques que Irán lanzó este martes contra Israel eran “totalmente legítimos”. Las fuerzas iraníes lanzaron unos 200 misiles que fueron interceptados, en su mayoría, por el sistema de defensa antiaérea de Israel.

“La brillante operación llevada a cabo por nuestras fuerzas armadas (iraníes) durante las dos y tres noches anteriores fue completamente legal y legítima”, aseguró delante de su población en Teherán, durante su sermón en árabe sobre las tensiones regionales.

Desde principios de 2020, el Líder Supremo de Irán no dirigía la oración del viernes. Esta vez apareció con un fusil a su lado para justificar el ataque y diciendo que es “la menor de las respuestas”.

Este raro discurso se produce también tres días antes del primer aniversario de la ofensiva sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023, cuando mataron a 1.205 personas, en su mayoría civiles. Este ataque de Hamás también lo consideró “legítimo”.

Afirmó que Israel no afirma que Israel no puede perjudicar seriamente a Hezbolá, cuya lucha presta un “servicio vital a toda la región”, ni a Hamás. Al contrario, pronostica que Estado Hebreo “no le queda mucho tiempo” y según él “los aliados de Irán no retrocederán”.

Alí Jamenei, es el máximo responsable de la toma de decisiones sobre los principales asuntos de la República Islámica.

