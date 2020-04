De acuerdo con el diario New York Post, Christie fue liberado el viernes porque sufre de condiciones de salud que lo hacen vulnerable al COVID-19.

El violador, de 54 años y que se mueve gracias a una silla de ruedas, sufre de una enfermedad renal y una afección llamada estenosis espinal, señala el mismo medio y agrega que la orden de liberarlo, por pedido de sus abogados, fue dada por la jueza del Tribunal Superior de Massachusettes, Heidi Brieger.

De acuerdo con uno de los apoderados del pedófilo, David Rangaviz, 2 reos en las instalaciones de la misma prisión, incluido uno de los excompañeros de cuarto de Christie, murieron a causa del coronavirus, detalla el rotativo neoyorquino.

“El señor Christie recibió la orden de ser liberada esta mañana por el Tribunal Superior! Hay tantas vidas para salvar, pero es un alivio increíble liberarlo mientras parece que pudo haber esquivado este brote continuo en sus instalaciones”, escribió en Twitter el abogado Rangaviz.

UPDATE: Mr. Christie was ordered released this morning by the Superior Court!

There are so many move lives to save, but it is an unbelievable relief to get him released while it appears he may have dodged this ongoing outbreak in his facility. https://t.co/VhNMV3AgMr

— drangaviz (@DRangaviz) April 3, 2020