Un artículo de El País de España revela que se presentaron filas “monumentales” a la entrada de las afamadas tiendas de ropa.

A las colas para ingresar a los establecimientos se sumaron las que se formaron para pagar, y en las que según se aprecia en algunos videos de usuarios compartidos en redes sociales no se mantienen la distancia de 2 metros entre cada persona, que busca reducir el riesgo de contagio con coronavirus.

Este video muestra el momento de la entrada, en la que una dependienta dispensa gel antibacterial a medida que las personas van entrando, pero se observa que la gente se junta a menos de un metro entre unos y otros.

Este trino con video también registra el ingreso en otras de las sedes de Zara:

non non mais là on marche sur la tête, je commence par me demander si ils font exprès pour se rendre intéressant wsh ! #Zarapic.twitter.com/tBkHhUl2tD

— Lucas (@lucaskonopko) May 11, 2020