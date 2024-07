Aunque Jesús David Saumeth Montes está desde hace años en el cartel de los más buscados de la Policía de Santa Marta, en estos días fue visto, como un ciudadano sin pendientes con la justicia, en el partido Colombia – Brasil por fase de grupos de la Copa América en Estados Unidos.

Con lentes de sol, gorra playera y una camiseta vintage de la Selección Colombia, Saumeth Montes sonrío ante las cámaras, como si no le debería lo que le debe a la justicia nacional.

Las imágenes de Saumeth Montes corresponden al pasado 2 de julio, en el Levi’s Stadium de California, día en que Colombia y Brasil empataron 1 a 1 en un vibrante partido por la fase de grupos de la competencia.

El delincuente, reseñado con el alias de ‘El Gato’, fue visto en fotografías difundidas en sus redes sociales por los creadores de contenido Karol Alcendra y Emiro Navarro, con quienes sostenía banderas con la palabra “Pando”, en referencia al barrio de Santa Marta donde se crio.

En otras imágenes se lo ve sosteniendo una bandera con los colores del Unión Magdalena, equipo de fútbol de la ciudad.

