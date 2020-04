green

A pesar de las especulaciones sobre la muerte del dictador, el funcionario manifestó en el informativo estadounidense que “la posición del gobierno surcoreano es firme y Kim Jong-un está vivo y bien”.

“Jong-un ha estado en la ciudad de Wonsan desde el pasado 13 de abril. Hasta ahora no hemos detectado movimientos sospechosos en ese lugar”, agregó en el espacio televisivo Chung-in.

Este domingo, de igual manera, la radio estatal norcoreana informó que el dictador les mandó un saludo de gratitud a los trabajadores que hicieron parte en la construcción de la ciudad Samjiyon, fundada hace un año.

Sin embargo, la emisora oficialista no entregó mayores detalles sobre el estado actual de salud de Jong-un, quien no aparece en público hace más de mes y medio. Incluso, no estuvo presente en la ceremonia de cumpleaños de su abuelo, padre fundador de Corea del Norte, que se llevó a cabo el 15 de abril.

Debido a esto, los rumores sobre su muerte han aumentado en los últimos días. Además, el portal TMZ, el mismo que lanzó la primicia del deceso de Michael Jackson y la cantante Whitney Houston, indicó que el controvertido líder político habría fallecido como consecuencia de una cirugía de corazón.

CNN, por otro lado, recordó a principios de esta semana que en el año 2014 el dictador estuvo varios días alejado de los medios y los eventos masivos, lo que también provoco las especulaciones sobre un posible quebranto en su salud.

La última aparición pública de Jong-un fue el 11 de abril, cuando presidió una reunión del buró político del Partido de los Trabajadores, de la que dio cuenta la propaganda norcoreana al día siguiente.