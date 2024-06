Se trata de su primera aparición oficial desde que se conoció de su enfermedad, y fue en ocasión del desfile Trooping the Colour por el cumpleaños del rey Carlos III.

La última aparición de la princesa de Gales, de 42 años, esposa del heredero de la corona británica, Guillermo, se remontaba a diciembre del 2023. Al mes siguiente se sometió a una misteriosa operación abdominal, previa al anuncio de su cáncer, del que no se conocen detalles.

Catalina, vestida de blanco con detalles en negro y con un sombrero combinando los mismos colores, tapando parte de su rostro, asistió al “Desfile del estandarte” (“Trooping the Colour”), un acto protocolario organizado desde 1748 para celebrar los cumpleaños de los soberanos.

El monarca cumplirá 76 años el 14 de noviembre, pero la tradición dicta que se celebren los aniversarios de los soberanos en junio, con una temperatura más benigna, pese a que este sábado fue una jornada lluviosa, con un desfile militar y una aparición de la familia real en el balcón.

La princesa recorrió en un carruaje el Mall, la avenida principal que conduce al Palacio de Buckingham, acompañada de sus tres hijos, para después unirse a los demás miembros de la familia real tras el desfile para saludar desde el balcón.

The King, Queen and other Members of the Royal Family are greeted by crowds as they gather on the balcony of Buckingham Palace to watch the traditional fly-past. #TroopingtheColour pic.twitter.com/Y08885V97v

El rey, también en tratamiento por un cáncer del que tampoco se conocen los detalles, participó en el desfile militar en un carruaje, con uniforme militar, acompañado de su esposa Camila, y no a caballo como el año pasado.

Guillermo, de 41 años, marido de Kate, también apareció con uniforme militar e hizo a caballo el trayecto, igual que sus tíos, Ana y Eduardo, desde el Palacio de Buckingham, bajando por el Mall hasta Horse Guards Parade, una gran plaza para desfiles en el centro de Londres, donde el soberano inspeccionaría las tropas.

La popular princesa de Gales había anunciado el viernes su asistencia al acto tras indicar que está “teniendo buenos progresos, pero como cualquiera que pase por la quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos”.

El mensaje emitido el viernes por la princesa estaba acompañado de una fotografía suya frente a un árbol junto a un río, tomada a principios de semana en Windsor, al oeste de Londres.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024