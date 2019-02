“El régimen de Ortega condenó a tres líderes agrícolas a 550 años de prisión por su papel en las protestas en 2018, donde según reportes las fuerzas policiales de Ortega mataron a 300 activistas. Como dijo el lunes el presidente Trump, los días de Ortega están contados y el pueblo nicaragüense pronto será libre“, escribió en su cuenta de Twitter.

The Ortega regime has sentenced three farm leaders to 550 years in prison for their roles in protests in 2018, where Ortega’s police forces reportedly killed 300 activists. As President Trump said Monday, Ortega’s days are numbered and the Nicaraguan people will soon be free.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 20, 2019