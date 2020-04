green

“No queremos negociar nada. Estoy aquí porque creo en ustedes y ustedes están aquí porque creen en Brasil”, manifestó el mandatario en frente de una gran multitud subido encima de una camioneta.

Jair Bolsonaro, igualmente, volvió a criticar a los líderes del congreso, a los gobernadores y a los alcaldes por incentivar las medidas de cuarentena y distanciamiento social para contener la propagación del coronavirus en ese país.

Durante el masivo evento, que se llevó a cabo en Brasilia, el mandatario nunca utilizó tapabocas y tosió varias veces –sin aplicar el protocolo de protección– mientras daba su discurso en frente de la multitud.

El gesto del mandatario fue condenado por varios políticos y los portavoces de los poderes públicos brasileños. “No hay camino fuera de la democracia. No tenemos tiempo para perder con retóricas golpistas”, afirmó el presidente del congreso, Rodrigo Maia.

En total, asistieron a la movilización cerca de 600 personas, incluidos varios niños y adultos mayores, quienes en su mayoría no tenían mascarillas y guantes.

CNN, por su parte, recordó que Bolsonaro despidió a su ministro de Salud hace una semana debido a que apoyaba las medidas restrictivas impuestas por algunos gobernadores en sus estados.

A pesar de que el jefe de Estado ha manifestado que las empresas deben reabrirse para que las consecuencias económicas no sean tan graves, la mayoría de los ciudadanos en Brasil están de acuerdo con el confinamiento social, indicó el informativo.

Este lunes, no obstante, Bolsonaro volvió a reiterar que “esas medidas son excesivas” y no cumplen su objetivo. “Aproximadamente, el 70% de la población se va a contagiar, no tiene sentido querer huir de eso. Espero que esta sea la última semana de cuarentena”, concluyó.

De acuerdo con el último informe, en Brasil se han registrado hasta el momento 40.581 casos de contagio confirmados y 2.575 muertes, siendo el país más afectado de América Latina con la pandemia del COVID-19.

