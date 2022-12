El uso de dispositivos móviles ha cambiado la manera de comunicación, no solo en cuestiones laborales sino también escolares. No obstante, el uso continuo de celulares puede representar un riesgo para la salud y, al parecer, también para la educación.

(Le puede interesar: Ya se escogieron los 6.000 estudiantes que no tendrán intereses en créditos del Icetex)

Es por esto que el Ministerio de Educación de Italia ha prohibido el uso de celulares durante el horario escolar. El ministro Giuseppe Valditara, notifico a través de una circular a todos los colegios e institutos la prohibición del móvil durante las clases, siendo identificada esta actividad como “un elemento de distracción para uno mismo y para los demás, y una falta de respeto a los profesores”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por teve viral (@teveviral)

La medida no indica que los alumnos tendrán que ser requisados para no entrar al aula dispositivos móviles, sino que simplemente bastará con guardarlos en las maletas y no utilizarlos durante el horario escolar.

No obstante, el uso del mismo puede permitirse con el consentimiento de los docentes, siendo usado para fines educativos, inclusivos y formativos. (Lea también: Abren becas para estudiar en China y Singapur: requisitos que piden y cómo aplicar)

Valditara afirmó recientemente en una entrevista: “yo no digo que no puedas entrar a clase con tu móvil. Pero puedes dejarlo en la entrada o en todo caso fuera de la lección: vas a la escuela a estudiar, no a chatear“.

Según expertos, el uso de dispositivos móviles en niños no debería superar una hora al día, mientras que para los jóvenes no debería sobrepasar las dos horas al día. Sin embargo, un estudio realizado por ‘WhistleOut’ determinó que los niños mayores de 10 años suelen utilizar el celular durante 3 horas diariamente.

Lee También

Los cálculos indican que una persona en promedio utilizaría el celular a lo largo de su vida por aproximadamente 76.500 horas, lo que equivaldría a 9 años.