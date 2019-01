Además, el portavoz del ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nahson, declaró también que el país “reconoce el nuevo liderazgo en Venezuela”, en un mensaje en Twitter en el que agregó la cuenta oficial del líder parlamentario venezolano, @jguaido.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) no se ha pronunciado hasta el momento sobre la crisis de Venezuela pero, este sábado, el movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto Gaza, consideró al nuevo liderazgo como “un golpe de estado” contra Maduro y lo calificó de “fallido”.

Hamás, considerado una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y otros países, denunció además “la injerencia de Estados Unidos” en los asuntos internos venezolanos.

.@IsraeliPM: "Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in #Venezuela." 🇮🇱🇻🇪 pic.twitter.com/TjCO04HbFc

— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) January 27, 2019