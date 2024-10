En la noche de este viernes 25 de octubre (mañana del sábado en Israel), el ejército israelí anuncio que estaba llevando a cabo “ataques de precisión” contra objetivos militares en Irán.

De acuerdo con el anuncio, todo es “en respuesta a meses de ataques continuos del régimen de Irán contra el Estado de Israel”.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN

— Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024