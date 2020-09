green

Estudios de muestras de agua revelaron el viernes pasado la presencia del microorganismo ‘naegleria fowleri’, conocido popularmente como ameba ‘comecerebros’, que se aloja en el cerebro y puede producir meningoenefalitis amebiana, con un alto riego de muerte, informa CNN.

Según el medio, las autoridades de salud dicen que están trabajando en solucionar el problema para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, pero mientras tanto instan a la población a no beber agua del grifo.

La alerta que dio la gobernación de Texas, señala The New York Times, se emitió además luego de que un niño de 6 años murió por haberse contaminado con la ameba, que permanece en fuentes de agua dulce –como lagos, pozos y ríos– o en piscinas con una cantidad insuficiente de cloro.

El caso del niño que contrajo la letal ameba se presentó en Lake Jackson, Texas, unos 90 kilómetros al sur de Houston, señala el diario neoyorquino, que recuerda que la alerta se mantendrá hasta tanto no se lave y desinfecte el sistema de acueducto y se realicen nuevas pruebas.

Las muestras de agua, añade el medio, fueron tomadas de un hidrante para incendios del centro de la ciudad, mientras que los familiares del niño informaron que se habría contaminado con el agua de una manguera de jardín que regó sobre un tobogán para deslizarse.

En agosto, la gobernación del estado de Florida había emitido una alerta similar, por casos que se presentaron allí, según la revista Semana, que señala que los síntomas de la enfermedad que produce el parásito se reflejan desde los dos días después de contraer el parásito, que por lo general ingresa al cuerpo por vía nasal.

The New York Times reporta que las autoridades de Texas no solo recomiendan abstenerse de beber agua directamente del grifo, sino realizar actividades de deporte o entretenimiento acuático, al tiempo que insta a los pobladores a lavar bien los vegetales, si han de consumirse crudos.

Hace tan solo tres semanas, un niño de 13 años en Florida murió luego de contraer el microbio en un lago, donde estuvo nadando con 50 niños más.

Lo mismo le sucedió a una niña peruana, que hasta donde se supo había sido ingresada a una unidad de cuidados intensivos luego de ser invadida por la ameba. No se supo si se recuperó o no.

El siguiente video de YouTube muestra cómo ataca la ameba ‘comecerebros’: