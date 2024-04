Atroz crimen causó conmoción en los Estados Unidos: una mujer que se encontraba obsesionada con el eclipse solar del pasado lunes, 8 de abril, mató a su pareja a puñaladas, luego salió con sus hijas, de 8 meses y 9 años de edad, a las cuales lanzó desde su vehículo en movimiento sobre una autopista.

Luego de estos sucesos, la ‘influencer‘ de astrología falleció al colisionar contra un árbol, según la Policía de Los Ángeles, informaron los medios locales.

Cabe mencionar que previo al fenómeno natural, Danielle Johnson, quien era conocida en sus redes sociales como Ayoka alertó a sus seguidores sobre la llegada del “Apocalipsis”, asegurando que el eclipse sería el “epítome de la guerra espiritual”.

This eclipse is the epitome of spiritual warfare. Get your protection on and your heart in the right place.

The world is very obviously changing right now and if you ever needed to pick a side, the time to do right in your life is now. Stay strong you got this 🩵

— Ayoka (@MysticxLipstick) April 4, 2024