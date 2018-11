El condado de Butte es hasta ahora el más afectado por ‘Camp Fire’, que arrancó el jueves de mañana y ya arrasó con un área de 280 km2.

Otros dos incendios se registran más al sur, en el condado de Ventura, cerca de Thousand Oaks, donde un exsoldado abrió fuego en un bar el miércoles en la noche dejando 12 muertos antes de suicidarse.

“La magnitud de la destrucción que hemos visto es increíble y desgarradora”, dijo Mark Ghilarducci, director de la oficina de emergencia del gobierno del estado.

El sheriff de Butte, Korey Honea, actualizó el viernes de noche el saldo de víctimas.

Precisó que cuatro fueron hallados dentro de vehículos en el área de Paradise, otro fue encontrado por allí cerca en la calle. Otros tres estaban a las afueras de una residencia y otro dentro de una casa.

“Aún no tengo todos los detalles porque tenemos investigadores en el campo tratando de llegar a esos lugares donde ocurrieron estas muertes”, indicó en una rueda de prensa.

El artículo continúa abajo

La oficina del sheriff informó más temprano que “debido a las quemaduras la identificación aún no se pudo hacer”.

California ha sido golpeado desde finales de 2017 por numerosos incendios especialmente violentos, que provocaron una decena de muertes.

Las autoridades han logrado evitar que el incendio llegue a Chico, de 90.000 habitantes, al oeste de Paradise.

Pero ‘Camp’, contenido en apenas 5 %, es ya el incendio forestal más destructivo en la historia de California con 6.713 estructuras colapsadas, 6.453 de ellas residencias.

Un fotógrafo de la AFP constató el nivel de destrucción en Paradise: casas envueltas en llamas, otras ya hechas cenizas y autos calcinados.

Del McDonalds solo sobrevivió la ‘M’ que reposaba en un poste en el estacionamiento. En cuanto al local, solo hay cenizas.

“Toda la parte inferior de Paradise está totalmente envuelta en llamas”, dijo Kevin Winstead, residente de la población cercana de Magalia, a la televisión local KIEM TV. “No quedará ni una sola casa en pie”.

Un total de 52.000 personas fueron evacuadas en esa área, donde se esperan fuertes vientos y poca humedad para los próximos días, una mala noticia para los más de 2.000 bomberos que combaten las llamas.

Los dos incendios Hill y Woolsey, que arden en el sur, han forzado la evacuación de más 100.000 personas.

El fuego de Woolsey, el más preocupante, se ha propagado con velocidad amenazando la exclusiva población costera de Malibú, donde viven muchas celebridades de Hollywood.

“El incendio está fuera de control y se encamina a áreas pobladas. Todos los residentes deben evacuar ahora”, se escribió en la cuenta de Twitter de las autoridades de esta ciudad ubicada entre el océano Pacífico y la sierra de Santa Mónica.

Creció en la madrugada de jueves a viernes 40 km2 y lleva un área arrasada de 57 km2.

“Vi las llamas que venían de las montañas sobre nuestra casa y las sentí quemar los ámbares, sabía que tenía que salir porque era mi seguridad. La casa es una casa, pero el fuego se avecina, toda la montaña va a caer”, dijo a la AFP Heili Hoffmann, que ha vivido en Malibú por más de 20 años.

Unas 30 casas ya fueron consumidas por el fuego en esa área, sin que se reportaran hasta ahora víctimas.

El director cinematográfico mexicano Guillermo del Toro, ganador del Óscar, informó en Twitter que fueron “evacuados anoche de las casas que contienen la colección [de objetos de horror] (Bleak House) porque el incendio ya esta en Agoura, Malibú y se extiende”.

Alyssa Milano y Kim Kardashian también tuvieron que evacuar.

“Mis caballos están a salvo, mis niños también. Mi hogar está en peligro pero todo lo que tiene un corazón que late está bien”, escribió Milano en Twitter.

Horses are finally safe. My children are safe. My home is in jeopardy but… everything with a heartbeat is safe. Thank you all for your concern.

To those who insisted on still being hurtful because our political affiliation is different, you are what is wrong with the country.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 9, 2018