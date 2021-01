El incendio que se registró este jueves en el Instituto Serum de India, considerado el mayor fabricante de vacunas del mundo, no afectaría la producción de las vacunas porque, según Infobae, que cita a la cadena NDTV, la fábrica está alejada de la emergencia.

Las televisión india mostró una enorme humareda gris sobre la sede del instituto, ubicado en la ciudad de Pune (al oeste de India), donde se producen en este momento millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la universidad de Oxford.

De la emergencia se ha conocido el siguiente video:

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

