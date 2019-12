“Un trabajador del aeropuerto de Heathrow se encuentra entre las tres personas acusadas de contrabandear cocaína en Inglaterra. Al parecer, este cargamento tiene un valor de más de 2 millones de euros [7.500 millones de pesos colombianos]”, aseguró la NCA mediante un comunicado de prensa.

Los detenidos fueron identificados con los nombres de Junaed Ghani Dar, Michael Williams y Jessica Waldron, estos dos últimos llegaron a la capital inglesa en un vuelo procedente de Bogotá, agregó la entidad en el documento.

De igual manera, la NCA señaló que estas tres personas ya fueron acusadas formalmente ​​de intentar importar drogas de clase A y que su próxima comparecencia “será ante el tribunal de la corona de Isleworth el próximo 16 de enero de 2020”.

“Continuaremos trabajando con nuestros aliados para atacar e interrumpir las redes criminales involucradas en el tráfico de drogas. Evitar que estas lleguen a las calles es nuestra prioridad”, concluyó Steve McIntyre, comandante de la Agencia Nacional del Crimen.

Caber recordar que el pasado 6 de diciembre fueron incautadas dos toneladas de cocaína colombiana en Polinia, que estaban valorizadas en más de 500 millones de euros (aproximadamente 1,9 billones de pesos).

An airport security worker is among three people charged in connection with an attempt to smuggle cocaine worth more than £2 million into the UK via Heathrow airport.

