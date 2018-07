El reverendo Steven Carlsen explica en un comunicado que no se van a quedar de brazos cruzados mientras se están separando a hijos de sus padres y sacando a individuos de sus congregaciones y que:

Carlsen hace una comparación entre la sagrada familia y los inmigrantes que están en ese país; ambos sin techo y huyendo del peligro mientras buscan un mejor asilo. Y añade que las personas de bien y de fe no deberían permitir que esta situación continúe y que:

El artículo continúa abajo

Por otro lado, el medio de comunicación RTV6 preguntó al sacerdote el periodo de “arresto” de las estatuas a lo que él respondió: ¿Cuánto tiempo vamos a detener familias, indefinidamente?”.

Muchos internautas han realizado comentarios de apoyo a la campaña con el #CadaFamiliaEsSagrada y se ha empezado a mover digitalmente esta causa.

A new display outside of @CCCathedralIndy is bringing awareness to the “zero tolerance” immigration policy. Jesus, Mary and Joseph are now in “ICE detention.” #EveryFamilyisHoly #CadaFamiliaEsSagrada pic.twitter.com/jgtmEvH6Sf

“On our lawn tonight we placed The Holy Family…in #ICE detention,” – Shout out to @CCCathedralIndy for this powerful display!

Holy Family #Detention: Indy's @CCCathedralIndy puts Joseph, Mary & Jesus inside a fence on its lawn. When asked how long the display will remain, Dean @Steve_Carlsen said "My greatest hope would be that we, our nation, will search its heart & say this is not who we want to be." pic.twitter.com/AgcOZv4xSz

— Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) July 3, 2018