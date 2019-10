El peso del gigantesco témpano está calculado en 315.000 millones de toneladas, según publica Unilad. Como para hacerse una idea del tamaño, Bogotá mide 33 kilómetros de largo por 16 kilómetros de ancho, y el iceberg en cuestión es tan solo un poco más pequeño que el área de la capital colombiana.

Como publica el medio británico, el iceberg se desprendió de la zona de la Antártida (la zona más al sur del planeta) conocido como la ‘Barrera de hielo de Amery’, de donde el último gran bloque que se separó fue de 9.000 kilómetros cuadrados (una 7 veces más grande que el actual) en la década de los 60.

El portal explica que la barrera es la tercera más grande de toda la Antártida y el trozo que se desprendió, conocido como D28 o ‘diente caído’ (por su forma), de más de 200 metros de profundidad, podría alterar no solo la forma de esa gran barrera, sino generar más grietas en diferentes secciones. El trozo de hielo viajará por el océano a donde lo lleven las corrientes, y tardará varios años en derretirse, destacó el portal.

Now updated with the correct date labels in the gif pic.twitter.com/KxMzpBW2BI

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) September 30, 2019