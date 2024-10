Milton está próximo a tocar las costas de Florida y hay mucho temor por lo que podría pasar en lo que queda del miércoles. Las autoridades han sido insistentes en la recomendación de evacuación, aunque no todas las personas han acatado el llamado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una serie de recomendaciones para quienes se quedaron en las casas. Aunque en un inicio se resaltó que los ciudadanos aún estaban a tiempo de evacuar, pues los oleajes y ondas de vientos no eran tan potentes.

La entidad dio varias recomendaciones y sugirió abastecerse de medicamentos y demás insumos que ayuden a soportar el paso del huracán. Además, es necesario que las ventanas sean cubiertas para evitar el paso del agua.

Es vital que los vehículos tengan gasolina suficiente para desplazamientos de urgencia y el teléfono debe estar cargado. Si es posible, quienes tengan baterías adicionales o fuentes de carga, tenerlas preparadas.

El impacto de Milton puede provocar cortes de energía, por lo que si tienen linternas o equipos que proyecten luz, será vital que los tengan listos. Muchas personas pueden quedar expuestas ante el impacto del huracán, por lo que se les pide a los ciudadanos brindar refugio o ayudar a quien lo necesite.

