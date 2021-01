green

En una entrevista para CNN, el hombre de 50 años manifestó que en un principio no creía en el coronavirus y que era una simple gripa creada por las grandes potencias mundiales. Además, admitió que no usaba constantemente el tapabocas.

“Mi abuelo me dijo una vez: ‘Vive la vida sin remordimientos’. Definitivamente lamento no haber tenido una opinión diferente sobre cómo esto nos afectaría a todos. Me equivoqué”, puntualizó.

Stacey, que lleva más de una semana internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un centro médico de Florida, aseguró que nunca pensó que el cuerpo humano pudiera doler tanto, ya que antes de ser hospitalizado estaba tan débil que se desplomaba al levantarse de la cama.

Aunque inicialmente era escéptico sobre el COVID-19, el hombre señaló en la cadena de noticias que cambió de opinión luego de que los contagios empezaron a aumentar en ese estado y algunas personas cercanas a él contrajeron la enfermedad.

“Una vez que esto fue real, quise usar el tapabocas. Esto ha sido brutal. Ayer fue espantoso, el médico me puso oxígeno de alto flujo y me dijo que si eso no funcionaba tendrían que intubarme”, agregó Stacey.

El hombre de 50 años, quien reconoció que se equivocó con el coronavirus, ahora sube videos en Twitter para que la gente tome conciencia y respete las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, el distanciamiento social y quedarse en casa.

De acuerdo con el último balance de la Universidad Johns Hopkins, en Florida se han presentado hasta el momento más de 1,39 millones de casos diagnosticados y 22.187 muertes relacionadas con el brote, siendo una de las regiones más afectadas por la pandemia en Estados Unidos.

Hombre que no creía en COVID-19 ahora lucha por su vida en la UCI