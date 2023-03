Días después de que Perú pasó por complicaciones de orden público debido a un fuerte movimiento telúrico, un hombre en ese país terminó metido en una complicación inesperada.

En este video, el informativo ATV Noticias estuvo cerca con el paciente afectado, que relató el daño que sufrió cuando fue a buscar atención en un hospital en Callao (Perú).

Lee También

Emilio Castro Rodríguez, nombre del afectado, fue a una revisión de su pierna amputada al hospital Sabogal (ver mapa), centro médico público en territorio peruano.

El paciente, un hombre mayor, explicó en el mencionado medio de comunicación cómo fue que se presentó el daño en su pierna derecha durante su visita al especialista.

“Al momento de bajarme de la camilla, el doctor me apretó el hueso y me colgó en vez de sostenerme de abajo porque mi familia me sostenía de arriba para poder sacarme”, relató.