Gómez, de 50 años, se separó de la mujer, identificada como Griselda Santillán Osorio, con la que convivió por 14 años, luego de que ella fuera víctima de violencia intrafamiliar, según comentó la mujer al noticiero de Telemax.

No obstante, el hombre seguía obsesionado con su expareja, y llegó hasta la que fue su casa para cavar un túnel, pero se topó con el concretó y terminó atrapado, por horas, en el hueco, aseguró el medio mexicano.

Santillán aseguró, en el informativo, que sí había sentido ruidos extraños desde hace una semana, pero fue poco después cuando revisó y vio objetos personales del hombre, al que ya le había puesto una demanda. Lo descubrió y al ver que no podía salir alertó a las autoridades para que lo rescataran.

“Fui a ver y habían zapatos de él ahí, un celular, dos pares de tenis, agua y dos cuchillos. Yo le grité que se saliera. Él tiene una demanda, pero no entiende. Él viene y me molesta”, manifestó la exesposa.

Las labores de rescate tomaron cerca de 45 minutos, ya que fue necesario extraer la tierra para sacar al celoso hombre del hueco, según información del cuerpo de bomberos mexicano, citada en el noticiero.

El hombre fue trasladado a un centro médico y quedó bajo custodia de la policía local, indicó Telemax.

