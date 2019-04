Hace dos semanas, se reportó en Gainesville, en el estado de Florida, la muerte de Hajos, de 75 años, a causa del ataque de un casuario, una gran ave no voladora originaria de Australia y Nueva Guinea y que tienen fuertes patas dotadas de una garra, que parecen una daga que mide hasta 10 centímetros.

La subasta se realizará a partir del mediodía de este sábado y está prohibida la presencia de los medios de comunicación, además de cualquier dispositivo de grabación durante la subasta, señala The Gainesville Sun.

“Si cualquier persona es vista grabando se considerará como invasión y será escoltada por la seguridad afuera del recinto… Su equipo de video puede ser confiscado hasta que todas las grabaciones de video estén destruidas”, advirtió la casa de remates Gulf Coast Livestock Auction, citada por el mismo medio.

Entre los 100 animales que pertenecían a Hajos, y que algunos están en vía de extinción, hay 2 casuarios, 5 lémures de cola anillada, 19 guacamayos, 26 titíes y un emú, detalla el diario estadounidense.

Las personas que quieran adquirir a alguna de estas especias deberán tener un permiso del estado de Florida, el cual lo habilita a tener o vender animales silvestres.

“La venta de animales en cautiverio de individuos con licencia adecuada no está prohibida en Florida… Si un individuo tiene la licencia adecuada para poseer / exhibir / vender vida silvestre cautiva, no se requiere una licencia adicional para una venta de esta naturaleza“, dijo Robert Klepper, portavoz de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca (FWC, por sus siglas en inglés) a The Gainesville Sun.