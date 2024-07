Una trágica historia ocurrió hace unos días en la localidad austríaca de Bad Hofgastein, en el estado de Salzburgo, frontera con Alemania, luego de que una mujer que estaba festejando su cumpleaños perdiera la vida al ser pisoteada en varias ocasiones por un rebaño de vacas, mencionó el medio Antena 3.

(Vea también: Migrante perdió brazo y piernas en el trabajo y su jefe lo tiró a la calle, luego murió)

Según recoge el portal, la señora se encontraba de excursión con sus dos hijas y sus dos mascotas, cuando un rebaño de vacas las arroyó. Sin embargo, las dos jóvenes, de 20 y 23 años, lograron ponerse a salvo.

La madre de las mujeres (cuya identidad no ha sido revelada y quien festejaba su cumpleaños número 40) no corrió la misma suerte, ya que no pudo correr cuando los animales las atacaron y terminó siendo aplastada, explicó el medio.

Una de las hijas llamó a los servicios de emergencias pidiendo auxilio, por lo que una ambulancia aérea llegó hasta el sitio para atender a la víctima, quien finalmente falleció en el lugar.

“Estamos esclareciendo el curso exacto del accidente y buscando testigos que lo hayan presenciado”, declaró a la agencia APA el portavoz de la policía, Hans Wolfgruber.

Lee También

El uniformado hizo un llamado a la precaución que hay que tener con ese tipo de animales, no solo con las vacas, ya que tienen un fuerte instinto maternal. Esto, ya que se cree que la presencia de los perros pudo haber asustado a las vacas.

“Hay que tener especial precaución cuando se encuentran no solo vacas, sino también terneros jóvenes. Las vacas tienen un fuerte instinto maternal y defenderán a sus terneros”, explicó la policía austriaca al respecto, citó el mismo portal.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.