En la madrugada de este lunes 12 de agosto, se presenó un fuerte accidente, pues un helicóptero bimotor se estrelló contra el tejado del DoubleTree by Hilton en Cairns, noreste de Australia, resultando en la muerte del piloto y una violenta explosión que obligó a evacuar a cientos de huéspedes.

En un dramático incidente ocurrido alrededor de la 1:50 a. m., un helicóptero bimotor se estrelló contra el tejado del DoubleTree by Hilton en Cairns, un popular destino turístico en el noreste de Australia. La colisión provocó una explosión masiva y un incendio que consumió parte del tejado del hotel.

El impacto también dejó dos personas hospitalizadas por inhalación de humo, que se encontraban en una habitación cercana al lugar del accidente.

“Había un helicóptero liviano que volaba muy bajo, sin luces de posición encendidas”, relató Amanda Kay, testigo del accidente, quien fue despertada por su perro de asistencia antes del impacto. Kay observó desde su balcón cercano y describió el vuelo errático del helicóptero antes de la detonación. “Hubo una explosión enorme porque se estrelló contra el edificio. Fue un gran estruendo”, añadió.

Las imágenes del incidente muestran una columna de fuego ardiendo en el techo del hotel. “Simplemente volaron hacia ese edificio”, se escucha en un video compartido en redes sociales, capturando el momento posterior al choque. “Qué locura, hombre”, se oye decir mientras las sirenas suenan de fondo.

A Robinson R44 Raven II (VH-ERH) crashed on the roof of the DoubleTree by Hilton hotel in Cairns, Australia. The pilot died.

The Nautilus Aviation helicopter was reportedly stolen from Cairns Airport (CNS).pic.twitter.com/dOPC06rHBD

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) August 12, 2024