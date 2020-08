De acuerdo con la voluntaria, recibió la vacuna contra la enfermedad el pasado 30 de mayo y no ha presentado hasta el momento ningún tipo de efecto secundario de importancia, indicó en entrevista con Christian Martin, reconocido periodista argentino.

“Estoy muy emocionada de estar involucrada en este proceso. Me he sentido bastante bien, no he presentado malas reacciones posteriores como tal. Además, no he tenido ningún síntoma del coronavirus, algo que es fantástico”, aseguró.