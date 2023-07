Desde Bruselas, Bélgica, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase que desencadenó la controversia en materia diplomática porque señaló que es igual estar del lado de Estados Unidos al de Rusia, al referirse al sistema capitalista que predomina en el mundo.

(Le puede interesar: Puente de Crimea, atacado y semidestruido en nuevo golpe al ego de Putin y su invasión)

Este planteamiento lo hizo el jefe de Estado durante su intervención en el cierre de la Cumbre de los Pueblos, foro internacional de mandatarios que se realizó en paralelo a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea.

En este espacio, Petro, además de hablar sobre el cambio climático, dejó clara su incomodidad con el plan de hacer una declaración conjunta con el objetivo de respaldar a Ucrania frente a la invasión rusa y cuestionó la falta de integración regional en el continente americano.

Al respecto, señaló que la Unión Europea estaba buscando “apoyo de una estrategia alrededor de Zelenski (el presidente ucraniano)”, por lo que señaló que “la Unión Europea se ha centrado en su interés fundamental de la guerra de Ucrania”.

(Lea también: Gustavo Petro chicaneó de su Gobierno por dura caída del dólar, que está abajo de $ 4.000)

Además, el mandatario colombiano aseguró que se está dando una “derechización” de la comunidad política de países europeos, pero dejó claro que con esto no se refiere solo a sus gobiernos, sino a sus sociedades.

En ese sentido, planteó que aunque en América Latina hay más gobiernos progresistas que en Europa, en el viejo continente sí hay una integración entre las naciones, pero no ocurre así en territorio latinoamericano.

Al respecto, planteó que solo se debe mirar lo que ocurre con Brasil, que está pensando en una integración fuera de América Latina y el Caribe a través del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el grupo de los países que sobresalen entre los Estados con economías emergentes.

En ese sentido, señaló que hay una tensión política mundial entre dos bloques. “Estoy convencido de que lo que empieza a definir la política en el mundo, los conflictos sociales y la posibilidad de una transformación es la crisis misma del capitalismo, que nos está enseñando las rutas, no propiamente nuestra ilusión o invención”, expuso el mandatario.

“En realidad yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo. En el juego de la política mundial no tenemos alternativas sociales, quizás militares, de alianzas coyunturales, pero la alternativa actual, el sistema y régimen económico mundial sale del mismo capital porque el capital ha encontrado un límite”, dijo Gustavo Petro.