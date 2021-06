La estatua, un busto de Floyd, amaneció cubierta de pintura negra con la inscripción “Patriot Front” (Frente Patriota), un grupo neonazi estadounidense, indicó la policía neoyorquina, que investiga un posible delito racista.

Asesinado por un policía en mayo de 2020 durante su arresto en Minneapolis, George Floyd se convirtió en el símbolo de la lucha contra la violencia policial y contra la discriminación en Estados Unidos.

Lee También

El expolicía Derek Chauvin, de 45 años, conocerá este viernes la pena que le imponen por el homicidio de Floyd, dos meses después de que lo declararan culpable.

Las autoridades publicaron el jueves un video que muestra a cuatro individuos, uno de ellos con un espray de pintura, caminando alrededor del monumento en el barrio de Flatbush, en Brooklyn.

Realizada en madera por el artista Chris Carnabuci, la estatua fue inaugurada el sábado en presencia de Terrence Floyd, hermano de George residente en Nueva York. Dentro de unos meses, será trasladada a Union Square, en Manhattan.

“Llevaremos a estos cobardes ante la justicia“, comentó por su parte el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en esa red social.

Otra estatua de George Floyd, situada frente el ayuntamiento de Newark (Nueva Jersey), también apareció horas antes cubierta de pintura con la inscripción “Patriot Front”, según el portal de información NJ.com.

Así quedó la estatua de Floyd:

The George Floyd statue that was unveiled on Juneteenth in Brooklyn was discovered vandalized around 7:20AM today. Floyd's face and pedestal was spray painted black with the wording "https://t.co/DL4ztbsbk5" spray painted in white. pic.twitter.com/L5V83Tnpxr

— Sade Baderinwa (@SadeABC) June 24, 2021