Cuando terminó su intervención, varios comunicadores se acercaron a Guaidó para hacerle varias preguntas, y una de ellas fue qué le habían dicho en migración cuando llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, pues muchos temían que lo arrestaran, como amenazó Maduro.

#VIDEO | “Me dijeron Bienvenido presidente”, Juan Guaidó refiriéndose a cómo fue recibido por los funcionarios de Migración en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía este #4Mar vía @oliverandresfz pic.twitter.com/cyjG8kQ5ha — Venepress (@venepress) 4 de marzo de 2019

Sin embargo, con una sonrisa en su cara dijo: “Me dijeron bienvenido, presidente. Con mucho cariño y con mucho respeto” y explicó: “Lo dijimos desde el 5 de enero, la cadena de mando está rota”, refiriéndose a que muchos funcionarios ya no le hacen caso a Maduro y lo reconocen a él como el presidente legítimo de Venezuela.

Juan Guaidó regresó este lunes a Venezuela en medio de la incertidumbre de cómo lo iba a ser, en medio de las constantes amenazas del régimen de Maduro, pero como lo anticipó él mismo, llegó por la terminal aérea más importante del país y fue recibido por centenares de compatriotas que lo apoyan y algunos otros diplomáticos del mundo, que estaba ahí para garantizar que nada le pasara.

A su llegada, reconoció que sabe cuáles son los riesgos de las acciones que está tomando en contra de la dictadura, pero señaló que está dispuesto a seguir por la libertad de Venezuela y que nada de ello lo ha hecho pensar en detenerse.