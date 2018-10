Acostado en la camilla y con un “NO ME MATEN” como título de la publicación, el exdictador también expresó: “Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa, por favor, no me maten”, registra el diario La República.

Fujimori permanece internado en la Clínica Centenario bajo custodia policial luego de que el poder judicial de Perú anulara el indulto que había recibido del anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski.

Las autoridades están esperando el alta por parte del cuerpo médico para trasladarlo al centro penitenciario ‘Diroes’.

Este es el video publicado en su cuenta de Facebook: