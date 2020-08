“Recuerdo que sentí la fuerza con la que el tiburón me golpeó y luego lo siguiente que recuerdo es estar en el agua y mi tabla rota por la mitad”, contó Mummert al portal especializado en surf Magic Seaweed.

El joven agregó en ese medio que la parte delantera de su tabla estaba flotando en el agua, mientras la parte trasera estaba todavía atada a su pierna, así que la agarró con ambas manos e intentó metérsela en la boca al tiburón blanco.

The miraculous survival of Dunsborough surfer Phil Mummert from a shark attack at Bunker Bay has renewed calls for real-time alert warnings at Bunker Bay and Yallingup main break as part of the SMART drum line trial. 🔒 pic.twitter.com/VtxazVYUjn

— The West Australian (@westaustralian) August 7, 2020