Cientos de parisienses y turistas rezaron este martes en vigilia frente al templo gótico. Los rezos y cánticos, de carácter religioso, se sucedieron en un ambiente de silencio y respeto en una zona aledaña a la isla fluvial del río Sena en la que fue erigida la catedral en el siglo XII.

En vísperas de la Semana Santa, en la que tradicionalmente Notre Dame se vestía de gala para acoger los oficios de la Pascua, los actos, espontáneos, tuvieron un carácter religioso.

Mientras se sucedía esa vigilia, se conoció que el gallo que culminaba la aguja de la catedral, que se derrumbó en el incendio, fue encontrado entre los escombros.

Como lo anunció a través de Twitter el presidente de la Federación Inmobiliaria Francesa, Jacques Chanut.

Et ça paraitrait dingue, mais on a l’impression de voir la girouette qui aurait survécue ? (et qui contient 3 reliques) #NotreDame #NotreDameDeParis pic.twitter.com/z9OkWs1mpJ

— Kitof (@Kitof) 16 de abril de 2019