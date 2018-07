Las autoridades locales fueron las encargadas de dar a conocer las imágenes, que muestran a los niños sentados en las camillas dispuestas en una habitación amplia, donde son acompañados por enfermeras ante la mirada de sus familiares, que los observan a través de un vidrio.

Algunos de los menores rescatados de la cueva presentaban síntomas de neumonía al momento de salir del lugar, y varios corrían el riesgo de desarrollar infecciones. Por eso, los médicos decidieron ponerlos en cuarentera, incluso lejos del contacto con sus padres.

Los doctores también informaron el martes que los niños no podrán asistir a la final del Mundial de fútbol del próximo domingo, a la que los había invitado el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino. Los médicos consideraron que los recién rescatados deben permanecer algún tiempo en el hospital.

Estas son las imágenes difundidas este miércoles:

#ThaiCaveRescue: First pictures of boys as they recover in hospital shows them in good spirits following dramatic rescue operation https://t.co/vDNL8sI2Dq pic.twitter.com/HgmeIll2gl

— BBC News (World) (@BBCWorld) 11 de julio de 2018