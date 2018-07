La revelación fue difundida este martes por el diario británico The Guardian que, citando las palabras del primer mandatario, dice que a los menores se les dieron “drogas antiansiedad”, pero aclara que en ningún momento se les dio algún tipo de anestesia.

Este fue el trino citado por el medio británico:

Thai PM says the boys have been given anti-anxiety medication for the journey out the cave – the same medication he takes to help him relax when he shoots guns. https://t.co/97o7Sk3Omd

— Jacob Goldberg (@yayqe) 10 de julio de 2018