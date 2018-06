Sin embargo, la fotografía también liberó una avalancha de comentarios e historias originales y divertidas sobre lo que allí ocurría y no fueron pocos quienes decidieron interpretar, a su manera. el instante en que la canciller alemana, Angela Merkel, parece increpar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Pero es que además, en la fotografía aparecen 9 personalidades de Europa y Asia que han tenido discusiones resientes con el presidente de Estados Unidos por el tema arancelario, señaló la BBC.

La cumbre terminó mal: Estados Unidos retiró su apoyo al acuerdo conjunto del G7, Canadá dijo que había sido una “puñalada por la espalda” y Alemania acusó al mandatario estadounidense de “destruir la confianza” con Europa.

Todo eso ha servido para que periodistas, analistas o comentaristas en la redes especulen con el posible título que debería llevar la imagen más comentada de la cumbre del G7.

The New York Times recogió algunos de los comentarios entorno a la fotografía que, como dice el adagio popular, vale más que mil palabras.

“El presidente lo dejó en claro hoy. No más”, dijo John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump.

La revista de Süddeutsche Zeitung, tituló: “Al menos pruebe el brócoli”.

“Solo dinos qué tiene Vladimir contigo”. Quizás podamos ayudar”, escribió Guy Verhofstadt, el exprimer ministro de Bélgica.

Periodistas de las revistas como Esquire y otras publicaciones dijeron que la fotografía les parecía una pintura renacentista o quizá del barroco.

