“Mientras Humberto y Kiko comenzaban a girar en el Atlántico y Pacífico oriental, cuatro nuevos ciclones tropicales se formaron el martes: Imelda y Jerry en la cuenca del Atlántico, y Mario y Lorena en la cuenca del Pacífico oriental”, reporta el Weather Channel.

Según los expertos de Weather Channel, las 6 tormentas combinadas conforman el mayor número desde 1992: “Se reproducen como cucarachas”, dijo el presentador del National Hurricane Center forecaster Eric Blake.

Este es el trino de Blake:

Anyone want a tropical storm? They are forming like roaches out there! 6 at once in both basins combined is thought to tie a modern NHC record , with two other disturbances adding the cherries on top of a crazy busy day! pic.twitter.com/yIi9PHIKSn

— Eric Blake 🌀 (@EricBlake12) September 17, 2019