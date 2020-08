Armstrong, un veterano de la marina estadounidense que vive en una casa flotante en la localidad de Oriental, en Carolina del Norte, estuvo al borde de la muerte la semana pasada, publica el canal WCTI.

El anciano se desplomó por causa del derrame cerebral y no alcanzó a tomar el teléfono para llamar al 911, número de emergencias en EE. UU. Por ello, miró a Boo-Boo y le dijo: “Necesito ayuda. Ve a buscar a Kim”.

Rudy Armstrong says he normally keeps to himself and mostly spends time with his dog Boo-Boo, so when things went wrong, he turned to her.https://t.co/VGSq04PFMB

— KFOX14 News (@KFOX14) August 9, 2020