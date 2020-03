green

Alrededor de 80.000 mujeres marcharon este domingo en marco del Día de la Mujer en la Ciudad de México ante el aumento de feminicidios en los últimos meses bajo cánticos como “vivas se las llevaron, vivas las queremos”.

“Estoy harta de ver noticias de feminicidios, de que la calle ya no sea segura. Estoy muy asustada por si un día mi familia ya no me encuentra”, indicó Fernanda, de 18 años, quien acudió a la marcha con sus amigas, quienes desgarraron su voz pidiendo justicia por las mujeres asesinadas.

Durante una jornada hubo algunos altercados que provocaron 7 heridos, entre ellos una mujer en el Zócalo capitalino que sufrió quemaduras a causa de un cóctel molotov lanzado, presuntamente y según un video viral, por otra mujer.

En las imágenes compartidas en redes sociales se ve el momento exacto en que las llamas alcanzan a la víctima, la cual es ayudada por mujeres policía que vaciaron sobre ella extinguidores.

#Video 🎥 |#ImágenesFuertes Captan el momento en que lanzan una bomba molotov a mujeres policías de @SSP_CDMX, el fuego se expande y alcanza a otra mujer, ocurrió frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional en la #Marcha8M #MarchaFeminista #8M pic.twitter.com/KUrb6NBWoW — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 8, 2020

Asimismo, se produjeron destrozos en algunas dependencias gubernamentales y edificios del centro histórico, así como pintadas en paredes y suelos de la zona.

De acuerdo con el diario El Imparcial, otras 2 mujeres resultaron heridas en sus manos, codo y cara luego de la explosión de un petardo.

A pesar de esto, la marcha transcurrió con tranquilidad y únicamente hubo leves enfrentamientos entre algunas mujeres participantes en la marcha que defendían que otras participantes no debían destrozar el mobiliario urbano o los edificios para protestar en el Día Internacional de la Mujer.

Según cifras oficiales, esta fue la marcha del 8 de marzo más multitudinaria hasta la fecha y, para muchas de las asistentes, esto significa tanto un hartazgo de la población ante la situación generalizada de inseguridad y violencia hacia las mujeres como por un despertar de la sociedad.