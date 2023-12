El 2023 que termina fue un año triste para la humanidad por las miles de vidas que siguen costando guerras como las de Rusia en Ucrania e Israel contra Hamás en Gaza. Aun así, hay personajes cuyas muertes siguen sorprendiendo al mundo por lo que representaron, para bien o para mal.

La agencia AP publicó un grueso listado de 100 de esas muertes de famosos en lo corrido del año, no solo en la política, sino también en los espectáculos, la música o los deportes. Pulzo eligió a 15 de los más notables, sacando de la lista al primero de ellos, por ser colombiano. Sin embargo, se omitieron deliberadamente varias que sin duda tuvieron más resonancia en el país justamente por ser muy locales.

Fernando Botero

El antioqueño falleció el 15 de septiembre en el principado de Mónaco, a los 91 años, dejándole a Colombia uno de los legados más ricos que artista alguno hubiera podido aportar.

Yevgueni Prigozhin

El jefe de Wagner, el grupo de mercenarios que luchan codo a codo con el ejército ruso en Ucrania, murió en un raro accidente de avión el 23 de agosto, días después de sublevarse contra el presidente Vladimir Putin. Aunque supuestamente habían limado asperezas, el Kremlin tuvo que desmentir un supuesto atentado, pero no muchos le creyeron.

Henry Kissinger

Considerado mano derecha de Richard Nixon, el exsecretario de Estado de EE. UU. murió el 29 de noviembre. Era considerado enemigo de la izquierda, apoyó dictaduras en Argentina y Chile, y pactó el fin de la Guerra de Vietnam.

Silvio Berlusconi

Apodado ‘il Cavaliere’ (el Caballero), el ex primer ministro italiano murió el 12 de junio. También fue dueño del club de fútbol AC Milan y se distinguió por protagonizar múltiples escándalos sexuales y judiciales.

Pervez Musharraf

El expresidente de Pakistán falleció el 5 de febrero. Protagonizó un golpe de Estado en ese país en 1999 e intentó impulsar una apertura hacia el liberalismo, pero también se aferró al poder y terminó condenado a muerte, pero se salvó de la sentencia.

Tina Turner

Considerada por muchos como reina del rock n’ roll en las décadas de los 70 y 80, falleció el 24 de mayo dejando éxitos como ‘What’s Love Gotta Do with It’, ‘We Don’t Need Another Hero’ y ‘The Best’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tina Turner (@tinaturner)

Raquel Welch

El 15 de febrero murió la actriz conocida por muchos como ‘la mujer más bella del mundo’, por su extraordinaria belleza, desplegada en varias películas de la década de los años 60.

Harry Belafonte

El cantante y activista por los derechos civiles, quien en la década de 1950 rompió barreras raciales en Estados Unidos, falleció el 25 de abril. Entre sus éxitos se cuentan canciones como ‘Banana Boat’ y ‘Jump in the Line’.

Lee También

Jerry Springer

El político que terminó siendo presentador de uno de los ‘late shows’ más famosos de Estados Unidos, The Jerry Springer Show, falleció el 27 de abril.

Lisa Marie Presley

La hija de Elvis Presley, el rey del rock n’ roll, murió joven, a los 54 años, de un paro cardiaco. A lo largo de su vida también vivió de la música, sin el mismo éxito que su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lisa Marie Presley (@lisampresley)

Paco Rabanne

El diseñador franco-español falleció a los 88 años, en su domicilio de Portstall, en el noroeste de Francia, el 3 de febrero de 2023. Se convirtió en ícono de la moda y el lujo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rabanne (@rabanne)

Just Fontaine

La leyenda del fútbol francés y poseedor del récord de más goles marcados en la fase final de un mismo Mundial, con 13, falleció el primero de marzo, a los 89 años.

Tom Sizemore

El actor estadounidense, recordado por películas como ‘Rescatando al soldado Ryan’ y ‘La caída del halcón negro’, murió el 4 de marzo, a los 61 años, tras sufrir un aneurisma.

Michael Gambon

El actor británico falleció el 28 de septiembre a los 82 años. Aunque tuvo una larga carrera actoral, tuvo mayor reconocimiento recientemente por su papel como Albus Dumbledore, el director de la escuela Hogwarts en seis de las ocho películas de la saga de ‘Harry Potter‘.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por michael gambon (@gambonmichael)

Bobby Charlton

Fallecido el 21 de octubre pasado, el exfutbolista fue campeón con Inglaterra en el Mundial de 1966 y ganó la Copa de Europa con el Manchester United en la temporada 1967/68.

Matthew Perry

El artista, reconocido por su papel de Chandler en la serie ‘Friends’, fue hallado muerto en su casa el 28 de octubre y habría fallecido por un ahogamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Perry (@mattyperry4)

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.