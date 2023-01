El medio especializado TMZ fue de los primeros en confirmar la partida de Lisa Marie. Según fuentes citadas por el portal, la artista “fue declarada muerta en un hospital del área de Los Ángeles”, a donde fue llevada luego de sufrir un paro cardíaco este jueves por la mañana.

Los datos arrojados por TMZ cuentan que Lisa fue llevada de urgencia al hospital después de que su empleada la halló inconsciente en su casa.

Su exesposo, Danny Keough, estaba en el sitio y trató de reanimarla hasta el momento en el que llegó la ayuda médica; según el medio de entretenimiento, le dieron una dosis de epinefrina.

Inicialmente, la labor funcionó, ya que los paramédicos pudieron recuperar su pulso, para luego trasladarla al hospital.

Así se reportó la muerte de la hija del ‘Rey’ desde uno de los medios estadounidenses:





Hija de Elvis Presley siguió sus pasos

Lisa Marie se convirtió en heredera conjunta de Elvis con su abuelo y su bisabuela, después de que el ‘Rey’ muriera de un ataque al corazón en 1977, recordó TMZ.

Ella siguió los pasos de su padre, como cantante y compositora. Lanzó su álbum debut ‘To Whom It May Concern’ en 2003. El disco alcanzó el número 5 en la lista de álbumes de Billboard y obtuvo la certificación de oro, anotó el portal.

Su primer matrimonio fue con Danny Keough. Se divorció de él y menos de un mes después se casó con Michael Jackson en 1994. Sin embargo, ambos se separaron a los 2 años.

En 2002, ella se casó con Nicolas Cage, aunque ese matrimonio solo duró unos meses antes de que él presentara los documentos de divorcio.

En 2006 lo volvió a intentar con su guitarrista Michael Lockwood. Con él tuvo dos hijos, antes de pedir el divorcio en 2016.